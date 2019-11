Paulo Furtado dará, no próximo sábado, 26 de outubro, um concerto muito especial em Paris.

Numa cidade que há muito o acolhe carinhosamente, Paulo Furtado irá celebrar os dez anos de “Femina”, álbum que editou em 2009.

Na altura, o músico português rodeou-se de numerosas convidadas - como Asia Argento, Peaches ou Rita Redshoes - para gravar uma série de duetos que viriam a mudar o rumo da sua carreira.

Dez anos volvidos, Legendary Tigerman regressa a Paris, onde atuou com frequência ao longo dos anos, para dar um espetáculo de celebração na sala Centquatre-Paris.

Sobre “Femina”, diz a “folha de sala” que aquele álbum “revelou o rock sexy e groovy de Legendary Tigerman a um público mais amplo. Dez anos mais tarde, acolhemos o felino songwriter português para um concerto de aniversário excecional, acompanhado por numerosas convidadas”.

Com Paulo Furtado em Paris estarão, no próximo sábado, a brasileira Cibelle e a portuguesa Claudia Efe, entre outros.



“Para o programa Femina X escrevi novas músicas com meus novos cúmplices parisienses, Delaurentis e Sarah Rebecca [que participarão no concerto], mas também recriei outras músicas com a Cibelle e a Claudia Efe e, como sempre, com o Sega na bateria, o Filipe Rocha no baixo e o João Cabrita no saxofone barítono”, explica Paulo Furtado no Facebook.



“Também trabalhei com a Asia Argento para descobrir uma maneira de tocarmos algumas músicas juntos, virtualmente (infelizmente, a Asia e a Maria de Medeiros têm compromissos profissionais ​​que não lhes permitem estar presentes naquela noite”, acrescenta.

“26 de outubro é uma data muito especial para mim. Há o concerto - a primeira vez que tocarei novas músicas do meu próximo álbum, mas também uma instalação de filmes com vários dos filmes Super8 da época do 'Femina' e a estreia de um novo filme com a colaboração de Jehnny Beth, das Savages. A festa começará cedo, com a dupla de DJ parisiense Les Petroleuses, que misturará uma seleção de duetos que cruzam a história do rock 'n' roll”.

O concerto começa pelas 20h30 e os bilhetes custam entre 16 euros e 22 euros.

Entretanto, a 23 de novembro Legendary Tigerman dá um concerto no festival Misty Fest, no teatro São Luiz, em Lisboa, com Maria de Medeiros, outra das convidadas de “Femina”.

Neste encontro, o conceito é 24 Mila Baci: “Numa série de músicas que marcaram a história do cinema, uma arte que diz tanto a ambos os artistas, que o guitarrista-cantor e a atriz-cantora encontram o novo mote para um diálogo íntimo, como uma grande cena de um filme que todos conhecemos de cor, mas de que não conseguimos afastar os olhos. De Nino Rota até onde a imaginação os carregar”.



Os bilhetes custam entre 9 euros e 17 euros.