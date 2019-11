Elton John deixa duras críticas a Madonna, na sua nova autobiografia, "Me".

O músico britânico acusa a "rainha da pop" de ter agido de forma "rude e indecente" para com Lady Gaga, tudo tendo começado com algumas declarações de Madonna num programa de televisão norte-americano.

"Costumava gozar com Madonna por fazer playback, mas o problema começou quando ela falou mal da Lady Gaga", conta.

O autor de 'Rocketman' referia-se a uma entrevista de Madonna à ABC News, na qual esta insinua que 'Born This Way' é "uma cópia" de 'Express Yourself', um dos seus maiores êxitos.

"Não percebo porque foi ela tão rude e indecente. Devia considerá-lo um elogio", continua. "Especialmente quando diz lutar pelas mulheres. Acho que é errado ver um artista consagrado a criticar um artista mais jovem, quando este está em início de carreira".

"Fiquei furioso, e disse algumas coisas bastante horríveis sobre ela a um jornalista australiano. Percebe-se dessas imagens que isso não fazia parte da entrevista, era só uma conversa entre amigos", disse ainda. À altura, Elton John disse de Madonna que esta era "uma stripper de parque de diversões".

"Transmitiram [essas declarações] na mesma, o que acabou com essa mesma amizade. Mas não o devia ter dito. Peço desculpa", conclui.