Thomas (Tom) DeWille, um dos mais reputados criadores de efeitos pirotécnicos para espetáculos de música ao vivo, foi assassinado na passada segunda-feira, 21 de outubro. Contava 76 anos.

De acordo com a imprensa do Alabama, onde o crime foi cometido, existe uma outra vítima mortal - um homem de 75 anos de idade - e uma terceira pessoa ferida, que foi hospitalizada.

As vítimas encontravam-se em Prospect Mountain, no condado de Cullman (estado norte-americano do Alabama) e apresentavam ferimentos causados por armas brancas e de fogo, tendo o principal suspeito dos ataques sido detido - trata-se de Matthew LeWayne Clayton, de 30 anos. Segundo o xerife do condado, Matt Gentry, os envolvidos conheciam-se, a altercação foi descrita como "familiar", e na origem do crime estará um historial de desentendimentos.

Tom DeWille é o fundador da Luna Tech, empresa responsável pela criação de vários dispositivos pirotécnicos para espetáculos em salas fechadas. O seu trabalho distinguiu-se nos anos 70 e 80, estando o seu nome ligado a espetáculos dos Kiss, Bon Jovi, The Who e Michael Jackson, entre outros.

Depois da saída de DeWille da empresa, ainda durante a década de 80, a Luna Tech viu-se associada a alguns episódios trágicos, entre os quais o incêndio que vitimou 100 pessoas (entre os quais o guitarrista Ty Longley) num concerto dos Great White, em 2003.