Os Coldplay revelaram o alinhamento do seu novo álbum, "Everyday Life", através de um anúncio num pequeno jornal galês.

A escolha dos classificados do North Wales Daily Post para fazer um anúncio desta envergadura foi explicada por Jonny Buckland, guitarrista da banda, que cresceu na vila de Pantymwyn, no País de Gales.

"Uma vez trabalhei no Daily Post durante as férias. Publicava fotografias de casas à venda", escreveu, no Twitter da banda, antes de acrescentar: "Não era muito bom a fazê-lo".

O álbum, que se divide em duas partes - intituladas, respetivamente, "Sunrise" e "Sunset" - conterá ao todo 16 faixas. A sua data de edição está marcada para o dia 22 de novembro.

Confira aqui o alinhamento:

Sunrise

1. ‘Sunrise’

2. ‘Church’

3. ‘Trouble in Town’

4. ‘BrokEn’

5. ‘Daddy’

6. ‘WOTW / POTP’

7. ‘Arabesque’

8. ‘When I Need a Friend’

Sunset

1. ‘Guns’

2. ‘Orphans’

3. ‘Èko’

4. ‘Cry Cry Cry’

5. ‘Old Friends’

6. ‘-‘

7. ‘Champion of the World’

8. ‘Everyday Life’