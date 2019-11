Um concerto do rapper Post Malone em Miami, na Flórida, ficou marcado por um momento invulgar - e que fez as delícias dos presentes.

O autor de 'Rockstar' atuou na discoteca E11EVEN no passado sábado e, a dada altura, fez "chover" notas de dólar sobre o público. 35 mil euros, no total.

"Ele parecia Deus, com os braços no ar, o dinheiro a voar e o ar a soprar atrás dele", escreveu um fã, posteriormente, no Twitter. Veja o momento: