O novo álbum das Babymetal, "Metal Galaxy", conseguiu o que até hoje nunca nenhuma banda asiática havia conseguido: chegar ao número um das tabelas de vendas da Billboard.

"Metal Galaxy" ocupa agora a primeira posição da tabela relativa aos álbuns rock e metal, tendo vendido mais de 28 mil unidades na sua primeira semana, o que lhe valeu também o 13º lugar na tabela de vendas geral.

Este é o terceiro álbum da banda japonesa, que mistura elementos da música pop com metal. Até final do ano, as Babymetal irão fazer uma digressão pelo Japão, seguindo-se uma tour europeia (sem data anunciada para Portugal) em 2020.