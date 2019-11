Os Tool estiveram à conversa com a revista Classic Rock, esclarecendo os fãs que o grupo nunca se considerou "uma banda de metal".

O baterista Danny Carey esperava comparações entre a sua sonoridade e a dos Pink Floyd, ao passo que o baixista Justin Chancellor afirmou que os Tool são "uma banda psicadélica pesada".

Já Maynard James Keenan preferiu ser mais diplomático, questionando primeiro se os Black Sabbath eram uma banda metal - "No 'Master of Reality' ouço rock político, pesado. Não ouço heavy metal" - e dizendo, depois, que os Tool poderão ter semelhanças com o género.

"Não é tão pesado, mas o efeito é semelhante. Não tem a ver com os tipos de guitarras, apenas com a forma como foi feito. Mas, bom, de certeza que não somos uma banda de hair metal", brincou.

Recorde-se que os Tool editaram este ano o seu há muito aguardado quinto álbum de estúdio, "Fear Inoculum", tendo atuado na Altice Arena, em Lisboa, no passado mês de julho.