O baixista dos Red Hot Chili Peppers, Flea, casou-se no passado fim de semana com a estilista Melody Ehsani, escrevendo no Instagram que "a sua vida mudou para sempre".

"Sinto-me eternamente e humildemente grato. Esta é a pessoa que vê tudo de mim e sabe quem sou", continuou.

A estilista também registou a ocasião naquela rede social, dizendo ter casado "com o meu melhor amigo". "És o meu coração", rematou.

Ehsani, de 39 anos, é a segunda esposa de Flea, de 57, que foi casado com Loesha Zeviar de 1988 a 1990, de quem tem uma filha, Clara.

O músico foi ainda noivo da modelo Frankie Rayder, nunca tendo chegado a casar. Desta, tem outra filha, Sunny Bebop Balzary, nascida em 2005.