Tornou-se viral nas redes sociais, ao longo dos últimos dias, uma lista que enumera os "piores rappers de sempre".

Da lista fazem parte nomes pouco famosos e outros mais conhecidos, como Iggy Azalea, Earl Sweatshirt, Ludacris ou Flo Rida, todos eles músicos de sucesso.

O primeiro lugar é ocupado por Magoo, da dupla Timbaland & Magoo, muito popular no final dos anos 90: o seu disco de estreia, "Welcome to Our World", atingiu o estatuto de disco de platina.

Nem toda a gente, naturalmente, concordou com a lista - e há mesmo quem diga que esta "é ainda mais lixo que a dos 50 melhores rappers".