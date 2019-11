Fou anunciado o lançamento em CD, vinil e versão digital da banda-sonora da série "Peaky Blinders", um dos últimos grandes sucessos da BBC / Netflix.

A banda-sonora será editada no dia 15 de novembro e incluirá temas de bandas como os Radiohead, Arctic Monkeys, White Stripes, Queens of the Stone Age, Black Sabbath e David Bowie, entre muitos outros artistas.

Uma das "surpresas" presentes no disco é a inclusão de uma versão de 'Red Right Hand', de Nick Cave (o tema de abertura da série), por parte de PJ Harvey.

Recorde-se que os dois músicos tiveram uma relação amorosa entre 1996 e 1997, e o fim dessa mesma relação inspirou "The Boatman's Call", o 10º álbum de Cave.



Ouça aqui 'Red Right Hand' pela voz de PJ Harvey: