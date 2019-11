Será editado em breve mais um tomo das Bootleg Series, de Bob Dylan, compilações que juntam vários temas inéditos e maquetas gravadas pelo músico norte-americano ao longo da sua carreira.

O 15º volume desta série irá centrar-se nas gravações de Dylan com Johnny Cash, em Nashville, 1969, e já é possível escutar um dos temas aí incluídos: uma versão de 'Wanted Man', interpretada pelos dois cantautores.

O tema foi escrito por Dylan com Cash em mente e foi, mais tarde, um dos maiores êxitos do músico country.

"Travelin’ Thru, 1967 – 1969: The Bootleg Series Vol. 15" será editado no dia 1 de novembro, através da Columbia. Ouça aqui 'Wanted Man':