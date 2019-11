O Rock in Rio-Lisboa anunciou esta terça-feira as novidades da sua edição de 2020, a realizar-se nos dias 20, 21, 26 e 27 de junho em Lisboa.

Desde logo, é apresentada uma "nova Cidade do Rock", prometendo-se para o Parque da Bela Vista, o espaço onde o festival se realiza desde 2004, várias alterações. Contando, como já era conhecido, com a Galp como patrocinador principal, o Rock in Rio-Lisboa 2020 contará com "14 espaços de atrações", seis dos quais em estreia - pode vê-las, em maqueta, no vídeo que se encontra no topo desta notícia.

Aos existentes Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Yorn Street Dance, Espaço Gourmet, 7Up Slide, Somersby Pool Parties e Área VIP juntam-se, pela primeira vez, o Sports Bar, que trará "a emoção do mundo desportivo para dentro do recinto do festival"; o Rock in Rio Kids, definido como "um Rock in Rio dentro do Rock in Rio, dedicado aos mais novos"; o Game District, "quarteirão inteiramente dedicado ao 'gaming'", onde, além da arena Worten Game Ring, estará uma montanha-russa com realidade virtual. A Rock Street abordará agora a temática da Ásia e uma nova roda-gigante e espaços 'premium' como 'rooftops' serão outras atrações.

Para Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, “é a experiência que nos faz contar histórias, partilhar momentos e guardar recordações especiais”. Em entrevista à BLITZ realizada no Rio de Janeiro no início de outubro, aquando da realização do Rock in Rio-Brasil, Medina afirma não ter "pressa para anunciar os primeiros nomes". "Já fizemos várias experiências nestes 15 anos. Toda a gente me dizia que o melhor era anunciar com muita antecipação. Fizemos isso e não fez a menor diferença. Então, este ano, mudámos a estratégia do kit, começámos a vender um pouco mais cedo e colocámos experiências em vez de brindes, tentando trazer alguma inovação já que as experiências é aquilo que as pessoas consideram mais importante", esclarece.