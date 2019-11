Os Pearl Jam têm uma das bases de fãs mais ativas na rede. Habitualmente bem informados, membros 'veteranos' do Ten, comunidade alojada no site oficial da banda, e fontes do site italiano Pearl Jam Online, avançam com os possíveis próximos passos de Eddie Vedder e companhia no que a concertos diz respeito.

O rumor de um concerto da banda em Itália, ganhou força na última semana. "Segundo as nossas fontes, os Pearl Jam poderão atuar no Autódromo de Imola em julho de 2020, onde apresentarão as canções do novo álbum, a editar em maio. A possível data, única prevista para o nosso país, faz parte de uma digressão europeia composta por concertos em grandes espaços", escreve o Pearl Jam Online.

Contudo, membros mais destacados do Ten (como o grego Demetrios, bem colocado no apuramento de informação sobre digressões anteriores da banda e de Eddie Vedder a solo) dão a entender que a digressão europeia acontecerá numa segunda instância. 2020 será, de acordo com estes 'informadores', tempo de os Pearl Jam darem concertos nos Estados Unidos e na Austrália. A chegada à Europa, de acordo com estas informações não oficiais, acontecerá apenas em 2021 para uma dezena de concertos com passagem por festivais (ventilados estão o Lollapalooza, na Suécia, e um concerto em França).

O último concerto em Portugal dos Pearl Jam teve lugar no NOS Alive, em 2018 - em sala, dois espetáculos em 2006 no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Eddie Vedder atuou a solo na Altice Arena, no passado mês de julho.