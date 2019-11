Miley Cyrus partilhou, no Instagram, um vídeo que está a gerar polémica. Acompanhada pelo seu novo namorado, o cantor Cody Simpson, Miley deixou-lhe vários elogios e deu ainda alguns "conselhos" às mulheres.

"Não desistam. Não precisam de ser gays. Há muitos bons homens por aí, só precisam de os encontrar", afirmou. "Sempre pensei que fosse gay porque todos os homens são maléficos, mas isso não é verdade", continuou.

A cantora disse ainda que só conheceu um "homem bom" em toda a sua vida, referindo-se a Cody, naquela que foi também uma crítica implícita ao seu ex-marido, o ator Liam Hemsworth.

As afirmações de Miley mereceram a ira da comunidade LGBTQ+, com muitos fãs alegando que as mulheres "não são homossexuais" só porque "desistiram dos homens" e criticando a artista por esta, alegadamente, se servir da causa LGBTQ+ só quando lhe convém.

Cyrus esclareceu então os seus comentários: "Ninguém escolhe a sua sexualidade. Nasce-se assim. Foi sempre minha prioridade proteger a comunudade LGBTQ, da qual faço parte".