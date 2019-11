Kanye West quase abandonou o rap por considerar o género "a música do diabo", revelou o seu pastor, Adam Tyson.

Em entrevista ao Apologia Studios, um meio de comunicação cristão, Tyson revelou que Kanye - que recentemente se declarou cristão-novo - passou a moldar a sua música de acordo com a sua religião.

Segundo o pastor, Kanye sentia "o peso do pecado" devido ao sucesso da sua carreira musical, chegando mesmo a ponderar abandonar o hip-hop.

"Disse-me certa vez que não ia mais fazer rap. Perguntei-lhe porquê, e ele respondeu que essa era a música do diabo", afirmou Tyson.

"Respondi-lhe que o rap era um género musical, e que ele podia fazer rap por Deus. Que podia usar os talentos que Deus lhe deu, usar essa plataforma em nome de Deus".

Conselhos que parecem ter surtido efeito, já que Kanye itá editar, na próxima sexta-feira, um novo álbum rap - se bem que com influências gospel.



O disco tem como título "Jesus Is King" e as letras não conterão, alegadamente, quaisquer palavrões. Os rappers Ty Dolla $ign, Pusha-T e No Malice e o saxofonista Kenny G são alguns dos colaboradores deste novo álbum.