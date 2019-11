"À Minha Maneira, 1979 -1999", a autobiografia dos Xutos & Pontapés chega às lojas na última semana do mês. Escrita por Ana Ventura, com Gui, João Cabeleira, Kalú, Tim e Zé Pedro, o primeiro de dois volumes da autobiografia resulta de um desafio lançado pelo falecido guitarrista da banda à jornalista há 11 anos. A BLITZ pode apresentar, em primeira mão, a capa e a contracapa do mesmo:

Na última década, a autora (que integrou a redação do jornal e da revista BLITZ entre 1998 e 2008), recolheu testemunhos e relatos inéditos, na primeira pessoa, "para contar a história da maior banda portuguesa de todos os tempos", lê-se no comunicado enviado à redação do Expresso/BLITZ em primeira mão. "Gui, João Cabeleira, Kalú, Tim e Zé Pedro traçam o seu percurso mas também descrevem o país onde cresceram, que os moldou e tornou um ímpar caso de sucesso".

O livro chega às lojas com a chancela da Showtime Books e o comunicado aguça o apetite com uma citação de Zé Pedro: "Não nos sentíamos símbolo nenhum, nem marginais nem rebeldes. Isso não se sente - ou se é ou não é".