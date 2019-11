A organização do Rock and Roll Hall of Fame decidiu voltar atrás na sua decisão, e incluir o guitarrista Phil Campbell e o baterista Mikkey Dee na lista de membros dos Motörhead elegíveis para entrada no "corredor da fama".

A banda britânica foi nomeada para o Rock and Roll Hall of Fame, mas representada apenas pelo frontman Lemmy Kilmister, pelo guitarrista Fast Eddie Clarke e pelo baterista Phil Taylor.

Após uma veemente reclamação por parte dos fãs, Campbell - que fez parte dos Motörhead durante mais de 30 anos - e Taylor - quase 25 - foram incluídos na nomeação.

"Obrigado a todos os que fizeram ouvir a sua voz", pode ler-se na página oficial dos Motörhead, nas redes sociais. "Um por todos e todos por um".

Os artistas que entrarão para o Rock and Roll Hall of Fame serão conhecidos no próximo mês de janeiro, com a cerimónia a realizar-se no dia 2 de maio, em Cleveland, no Ohio.