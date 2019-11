Os Pink Floyd divulgaram a curta metragem que, na sua digressão de 1994, era exibida nos ecrãs de palco sempre que interpretavam 'Money'. A mesma que o Estádio de Alvalade, em Lisboa, viu nos dias 22 e 23 de julho desse ano.

O pequeno filme faz parte da caixa de 18 discos, "The Later Years", que será lançada a 29 de novembro, e da qual farão parte 16 discos compreendendo material gravado de 1987 em diante.

Podem ver-se alguns momentos bizarros, como um disco voador e uma piscina cheia de dinheiro, estando implícita a mesma crítica ao capitalismo que é feita na canção.

Veja aqui o filme:

Intitulada "The Later Years", a nova caixa incluirá os três LPs de estúdio lançados desde então ("A Momentary Lapse of Reason", de 1987, "The Division Bell", de 1994, e "The Endless River", de 2014), gravações de concertos, álbuns ao vivo e alguns inéditos, divididos por 5 CDs, 6 Blu-Rays e 5 DVDs.

"A Momentary Lapse of Reason", de 1987, será alvo de uma reedição 'atualizada', com trechos gravados pelo teclista Richard Wright, falecido em 2008, e com novos instrumentais de bateria a cargo de Nick Mason.

Entre os concertos incluídos estão os que os Pink Floyd deram em Veneza, Itália, em 1989, e em Knebworth, Inglaterra, no ano seguinte, que assim terão edição pela primeira vez.