Para o vocalista dos The Darkness, Justin Hawkins, os Greta Van Fleet irão "precisar de melhores canções" caso queiram ombrear de facto com os Led Zeppelin, banda com a qual têm sido comparados.

Em declarações à revista Classic Rock, Hawkins deixou elogios ao timbre da voz do vocalista dos Greta Van Fleet, e afirmou que estes "podem vir a ser tão bons como os Led Zeppelin".



"Quando surge algo como isto e toda a gente se entusiasma, isso mostra o quão pouco temos a dar, enquanto género musical", continuou.

"Isto não é uma crítica [aos Greta Van Fleet], porque acho que eles têm potencial para serem incríveis. Podem ser a próxima fase daquilo que os Led Zeppelin deviam andar a fazer", concluiu.

