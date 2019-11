Rita Redshoes apresentou o seu novo single, 'O Amor Não É Razão'. Três anos depois de "Her" (o seu quarto álbum de originais) e após ter sido mãe pela primeira vez, a artista lança um tema em português, com música de sua autoria e letra de Pedro da Silva Martins, dos Deolinda.

“O Amor Não É Razão” fará parte do próximo novo longa-duração de Rita Redshoes, a lançar em 2020.

"Lutamos muitas vezes para não lidarmos ou expormos as nossas fragilidades. É humano, mas é também redutor. A beleza do medo, da vergonha ou da incerteza salva-nos sem darmos conta", escreve a artista na apresentação da nova canção. "Todos caminhamos juntos, apesar dos caminhos poderem ser distintos. Partimos uns dos outros e acabamos uns nos outros", prossegue, realçando que "foi precisamente isso que procurei explorar no video, recorrendo à simbologia dos Caretos de Varge (que lançam a semente da vida mas também espalham o caos) e partindo da maravilhosa letra do Pedro da Silva Martins. ‘Quem é que nunca falhou?’".

O videoclip, realizado por André Tentugal, pode ser visto aqui: