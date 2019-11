General D, pioneiro do hip-hop em Portugal, anunciou o regresso com 'Zombie', mais de vinte anos depois de "Kanimambo", o seu segundo e último álbum.

Localizado em Londres em 2014, depois de muitos anos afastados dos holofotes, General D prometera desde então o regresso à música, tendo participado em alguns eventos em Portugal ao longo dos últimos cinco anos. Avançou agora com 'Zombie', com produção sua e do londrino Mo Moroka, contando com participações vocais do britânico Enlery e de Sam Ora (que já também tinha participado em 'Black Magik Woman'). Na letra, a que a BLITZ teve acesso, o 'Zombie' de General D é definido como "amarrado na TV / Diz que tem olho mas a vida nunca vê / Playstation na mão / leva a vida de um E.T.". A canção será editada e 28 de outubro.

Nascido há 47 anos em Moçambique, General D é uma figura marcante da música em Portugal na década de 90, tendo-se destacado em 1995 com o sucesso 'Black Magik Woman', retirado de “Pé Na Tchôn, Karapinha Na Céu”, lançado pela EMI em 1995, num período de fulgor editorial para o então emergente rap português. O músico foi, de resto, apresentado pelo BLITZ três anos antes num artigo assinado pelo jornalista Miguel Francisco Cadete e com fotos de Rita Carmo. Nessas páginas publicadas em novembro de 1992, General D assina, inclusivamente, um manifesto do rap português.

Vinte e sete anos depois da primeira declaração de intenções, General D refere que 'Zombie' procurará "retratar a forma como as redes sociais vieram alterar como interagimos uns com os outros. Musicalmente procurei encapsular 500 anos de história em 3 minutos. Este som reflete o percurso da diáspora, tendo o reggae como plataforma sobre a qual adicionamos os diferentes géneros musicais (eletrónica, hip hop, afro beat, jazz...)". A apresentação faz-se através do vídeo que pode ver a seguir; divulgadas foram já as fotos do artista, disponíveis na fotogaleria no cimo desta página.