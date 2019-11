Mesmo proibido pela banda de presenciar os seus concertos, Rick Dunsford não desistiu: aquele que é um dos maiores fãs dos Guns N' Roses esteve presente no concerto da banda no festival Exit 111, em Manchester, no estado norte-americano do Tennessee.

"Isto está a acontecer", escreveu, partilhando ainda algumas fotografias do espetáculo e uma outra onde compra uma litografia e uma t-shirt dos Guns.

Recorde-se que Dunsford havia sido banido para sempre dos concertos da banda pelo próprio grupo, após ter disponibilizado online várias gravações de concertos dos Guns N' Roses, obtidas de forma ilegal, bem como uma série de maquetas de "Chinese Democracy".

Veja os 'tweets' do fã que parece apostado em desafiar a banda do coração: