Selena Gomez tem passado os últimos dias a repescar fotografias antigas nas redes sociais, e voltou a fazê-lo no passado sábado.

A cantora norte-americana partilhou, no Instagram, uma fotografia sua em criança, que já conta com mais de 7 milhões de "gostos".

Na legenda, Selena escreveu "prometeste o mundo", que poderá ser parte da letra do seu novo single, 'Lose You to Love Me', a ser editado na próxima quarta-feira. Aliás, as três fotos publicadas tem frases que poderão fazer parte da letra da sua nova canção.

Veja aqui a fotos: