Os veteranos Alphaville estão de regresso a Portugal. A banda alemã, que obteve enorme sucesso nos anos 80 com temas como 'Forever Young' ou 'Big In Japan', irá dar dois concertos no país em 2020.

Os concertos estão marcados para os dias 22 e 23 de maio, nos Coliseus de Lisboa e Porto, respetivamente.

Os Alphaville não lançam música nova desde "Strange Attractor", de 2017, sendo que da formação original apenas o vocalista Marian Gold continua na banda.

Os bilhetes para os espetáculos em Portugal já se encontram à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 25 euros aos 50 euros (Lisboa) e dos 35 euros aos 45 euros (Porto).