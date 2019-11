Elton John explicou o porquê de ainda não ter visto - nem ter intenções de ver - "Bohemian Rhapsody", biopic acerca da vida e obra de Freddie Mercury.

Em entrevista à GQ, o artista afirma que estava "demasiado próximo do Freddie. Vi alguns trechos e acho que o Rami Malek estava fantástico, mas sendo amigo próximo do Freddie, não consegui ver o filme", confessou.

As duas estrelas começaram a criar uma relação de amizade nos anos 80, e o vocalista dos Queen chegou mesmo a ajudar Elton John a curar-se da dependência de drogas. Segundo conta Elton John na autobiografia "Me", foi numa festa em Los Angeles que Freddie Mercury, George Harrison (Beatles) e Bob Dylan repararam que Elton estava descontrolado no que ao consumo de drogas diz respeito. O vocalista dos Queen pediu então a um amigo para levar Elton John a uma clínica de reabilitação - Elton concordou e redescobriu a sobriedade em 1990, um ano antes da morte de Mercury.

Na mesma entrevista à GQ, Elton John deixou ainda duras críticas ao remake de "O Rei Leão", que se estreou este ano nos cinemas: "acho que deram cabo da música. A música fazia uma boa parte do filme original, e neste não tinha o mesmo impacto. A magia e a alegria perderam-se", disse.

Recorde Elton John e Axl Rose na interpretação de 'Bohemian Rhapsody' no tributo a Freddie Mercury, no Estádio de Wembley (Londres), em abril de 1991: