O festival NOS Primavera Sound termina hoje no Parque da Cidade do Porto, colocando um ponto final em três dias de música.

Entre os destaques deste dia, contam-se a espanhola Rosalía, nova coqueluche da pop mundial, o brasileiro Jorge Ben Jor, os históricos Guided By Voices e ainda a cantora Erykah Badu.

8 de junho

Palco NOS

17h45 Hop Along

19h50 Jorge Ben Jor

22h10 Rosalía

00h30 Erykah Badu

Palco SEAT

17h00 O Terno

18h00 Viagra Boys

19h15 Big Thief

20h45 Guided By Voices

22h30 Kate Tempest

23h45 Modeselektor

Palco Super Bock

17h00 Lena D’Água & Primeira Dama

18h50 Lucy Dacus

21h00 Amyl & The Sniffers

23h20 Low

Palco Pull & Bear

20h30 Snail Mail

22h00 Tirzah

23h30 Neneh Cherry

01h00 Yves Tumor

02h30 Mykki Blanco

Palco Primavera Bits

23h00 Jackie

00h00 Mad Miran

01h15 Joy Orbison

02h30 Boddika

04h00 Nina Kraviz

Palco Radio Primavera Sound

02h00 DJ Coco

Após um primeiro dia de festival muito chuvoso, o tempo irá manter-se solarengo ao longo deste sábado ainda que algo frio, com as máximas a chegar aos 19º e as mínimas aos 10º, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. É aconselhável, assim sendo, levar roupa minimamente quente, sobretudo para a noite.

Na noite anterior, J Balvin foi rei e senhor, levando os ritmos latinos do reggaeton ao NOS Primavera Sound e arrastando uma verdadeira multidão para junto do palco principal.

Veja aqui as fotos do concerto de J Balvin:

Para rumar até ao Parque da Cidade, serão disponibilizados vários transportes públicos. O metro do Porto estará a funcionar durante todos os dias do evento, das 6h à 1h, com a estação mais próxima a ser a de Senhor de Matosinhos (a 10 min. do recinto).

A STCP reforçará a sua oferta ao nível de autocarros, com várias linhas a servir a zona envolvente do Parque da Cidade: 200 (partida do Bolhão), 203 (Marquês), 205 (Campanhã), 500 (Praça da Liberdade), 501 (Aliados) e 502 (Bolhão). A partir das 23h30, estará disponível um serviço especial entre a Praça Cidade Salvador (junto ao recinto) e os Aliados.

Indo de carro, e vindo pela A28 (sentido Porto), saia em Matosinhos/Avenida da República, siga pela Avenida da Liberdade e na rotunda saia na 3ª saída, para a Avenida Dom Afonso Henriques. Nos semáforos seguintes, vire à direita.

O mesmo vindo pela A3; a saída é a da A4, em direcção a Matosinhos, que vai dar à Avenida da Liberdade. Pela A1, siga pela saída Viana do Castelo/Matosinhos e, na rotunda AEP, saia na 3ª saída, na direcção Estrada da Circunvalação/Matosinhos. Eventualmente, também poderá optar pelo uso de bicicleta: o Parque da Cidade fica a 25 minutos do centro da cidade do Porto, com o acesso a fazer-se através de uma ciclovia.