A Netflix está a preparar um documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

Segundo o jornal The Sun, a história da menina britânica desaparecida no Algarve em 2007 deverá chegar em breve à plataforma de streaming, estando a estreia do documentário prevista para abril.

O documentário irá contar com vários testemunhos, exceto dos pais de "Maddie", Kate e Gerry McCann, que recusaram participar.

A Pulse Films, que produziu o documentário, terá investido cerca de 24 milhões de euros no filme, afirmando que o mesmo poderá "trazer justiça a esta história inacreditavelmente trágica".

"Teríamos gostado de trabalhar diretamente com os McCann, mas eles informaram-nos que não podem, nem querem participar, visto que a investigação policial sobre o desaparecimento da sua filha ainda está a decorrer", acrescentou um porta-voz da produtora.