Taj Jackson, sobrinho de Michael Jackson, explicou esta semana à NME que a família do músico tentou impedir as relações deste com crianças.

Em 2005, após Michael Jackson ter sido julgado - e ilibado - pelo abuso sexual de Gavin Arvizo, de apenas 13 anos, Taj revelou que a família Jackson procurou fazer com que o "Rei da Pop" passasse mais tempo com as pessoas que o adoravam.

"Dissemos-lhe: tens várias pessoas na tua família. Tens várias sobrinhas e sobrinhos. E ele anuiu", contou Taj, que acrescentou que o "calcanhar de aquiles" de Jackson era o de querer ajudar as pessoas.

"Perguntei-lhe sobre o Gavin e ele disse-me que não podia deixar aquele miúdo morrer. Na altura em que conheceu o Michael Jackson, tinha cancro. E as pessoas esqueceram-se disso", continuou.