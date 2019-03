Conan Osiris é o vencedor do Festival da Canção com a canção 'Telemóveis'. O músico conquistou a vitória no concurso depois de ser o mais votado tanto pelo júri como pelo público.

A final do certame realizou-se este sábado à noite na Portimão Arena, em Portimão.

'Telemóveis' será a canção representante de Portugal no festival da Eurovisão, que se realiza em Telavive, Israel, em maio.

Veja a atuação vencedora:

A classificação final, combinando votos do júri nacional e do público, foi esta:

1. Conan Osiris - 'Telemóveis' (Conan Osiris)

2. NBC - 'Igual a Ti' (NBC)

3. Matay - 'Perfeito' (Tiago Machado e Boss AC)

4. Madrepaz - 'Mundo a Mudar' (Frankie Chavez)

5. Surma - 'Pugna' (Surma e Tiago Félix)

6. Calema - 'A Dois' (Calema e Nelson Heleno)

7. Mariana Bragada - 'Mar Doce' (Mariana Bragada)

8. Ana Cláudia - 'Inércia' (Alex D'Alva Teixeira e Ben Monteiro)