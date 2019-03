Fixe este nome: Marc Martel. Este cantor canadiano é considerado por muitos como o verdadeiro "sósia" de Freddie Mercury - não pelo seu aspeto físico, mas pela sua voz.

Martel, que começou a tocar em bandas de rock cristão no seu país natal, nasceu com um dom: soa exatamente ao falecido vocalista dos Queen, o que já fez com que se tornasse viral na internet e, melhor ainda, levou-o a participar no filme "Bohemian Rhapsody".

O cantor, que ao jornal The New York Times afirmou que o sucesso que tem obtido é "estranho", já passou inclusive pelos palcos do programa de televisão "American Idol", chegando depois ao filme.

Rami Malek pode ser quem dá o corpo a Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody", mas é Martel quem dá a sua voz, a qual foi misturada com a original pelos produtores do filme - que não especificaram quem canta o quê.

Apesar de a sua voz lhe ter trazido a fama, Marc Martel admitiu que, ao início, não ficava muito contente com as comparações: "pensava: que fixe, não sou original", revelou. "Nunca pensei que viesse a ser mais que um momento giro num karaoke".

Em 2011, com o fim dos Downhere, a sua banda de rock cristão, Martel soube que o baterista Roger Taylor havia formado uma banda oficial de tributo aos Queen. Concorreu ao lugar de vocalista, e ganhou.

"Mesmo que não tente cantar como o Freddie Mercury, as pessoas ainda o ouvem na minha voz", explicou. "Consigo soar exatamente como ele. Por que não o faria?"

Para Martel, as canções dos Queen fizeram dele "um cantor melhor", e inspiraram-no a cuidar mais da sua voz. No ano passado, lançou um disco de versões da banda britânica, "Thunderbolt & Lightning", e o seu canal de YouTube já é bastante popular, principalmente fora dos Estados Unidos. Este ano, irá atuar em 14 países, da Ucrânia à Nova Zelândia - nada mal para um "sósia".