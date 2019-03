Conan Osiris é o vencedor do Festival da Canção com a canção 'Telemóveis'. O músico conquistou a vitória no concurso depois de ser o mais votado tanto pelo público como pelo júri. 'Telemóveis' será a canção representante de Portugal no festival da Eurovisão, que se realiza em Telavive, Israel, em maio.

Veja a interpretação da canção vencedora: