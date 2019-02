Morreu Andy Anderson, antigo baterista dos Cure (à direita, na foto). Tinha 68 anos e havia anunciado, recentemente, que sofria de um cancro terminal.

"Estou bem e ciente da minha situação", escreveu na semana passada no Facebook. "Não é preciso choramingar. Sejam positivos. Para mim é só mais uma experiência de vida e um obstáculo".

O anúncio da sua morte foi dado pelo website Post-Punk.com, e confirmado por amigos próximos do músico. Um deles, Sean Dunmore, escreveu: "Ele não iria querer que ficassem tristes, mas que celebrassem a alegria da vida".

Anderson fez parte dos Cure entre 1983 e 1984, substituindo Lol Tolhurst, que passou para os teclados. O músico fez parte do processo de gravação dos álbuns "The Top" e "Concert" e participou num dos singles mais icónicos da banda britânica, "The Lovecats".