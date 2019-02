Morreu Mark Hollis, co-fundador e vocalista dos britânicos Talk Talk. Tinha 64 anos.

A notícia da sua morte foi avançada por Anthony Costello, reputado pediatra britânico e familiar do músico, e posteriormente partilhada pela conta oficial dos colegas de profissão The The no Twitter. Ainda não se conhecem as causas da morte.

O baixista Paul Webb, ex-Talk Talk, já reagiu a esta notícia com um comunicado no Facebook, onde expressa o seu pesar e deixa variados elogios ao antigo colega. "Ele era um génio. Foi uma honra e um privilégio estar numa banda com ele", escreveu.

Os Talk Talk foram um caso raro de sucesso na pop britânica - e não só -, tendo começado por tornar-se conhecidos através de discos como "The Party's Over" e "It's My Life", que se inseriam no universo sonoro da synthpop.

Mais tarde, alteraram radicalmente a sua paleta sonora, começando com discos como "The Colour of Spring" e terminando com "Spirit of Eden" e "Laughing Stock", que foram uma grande influência dentro do chamado pós-rock.

Após o fim dos Talk Talk, em 1992, Mark Hollis ainda lançaria um álbum a solo, homónimo, em 1998, abandonando depois a indústria musical. A sua última obra musical foi para a série de televisão "Boss", em 2012.