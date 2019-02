Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonistas do filme "Assim Nasce Uma Estrela", voltaram a brilhar, ontem, na cerimónia dos Óscares, fazendo uma versão emocionante de 'Shallow'.

Ao piano, Lady Gaga recebeu a "visita" do ator e protagonista do filme que conta a história de Ally e Jackson Maine, assinando mais uma versão emocionante de um dos grandes êxitos do último ano.

