O cantor R&B R. Kelly entregou-se na passada sexta-feira às autoridades, após ter sido formalmente acusado de dez crimes de abuso sexual. E o valor da sua fiança é já conhecido: 1 milhão de dólares (881 mil euros).

Para além disso, tanto o cantor como os seus associados foram proibidos de contatar as quatro mulheres que acusaram o autor de 'I Believe I Can Fly' de abusos. Kelly foi ainda forçado a entregar o seu passaporte, de forma a não poder deixar o país.

No entanto, o cantor poderá deixar a prisão e aguardar julgamento em liberdade caso pague 10% do valor da sua fiança, algo que poderá acontecer a qualquer momento.

O advogado de R. Kelly, Steven Greenberg, já se insurgiu contra o valor apontado por um juiz, dizendo que o seu cliente "não é rico", apesar de ter composto vários êxitos ao longo da sua carreira.

"Estamos a falar de alguém que por esta altura deveria estar rico, mas que já não tem mais dinheiro", explicou Greenberg, culpando os managers do músico.

R. Kelly foi acusado de ter abusado sexualmente de quatro jovens entre os 13 e os 16 anos, com dois desses casos a remontar a 1998, e de ter abusado de uma mulher de 24 anos.

Para o seu advogado, R. Kelly "é uma estrela rock que não precisa de ter sexo não consensual", negando todas as acusações feitas contra o músico e acusando as vítimas de estarem "a mentir".