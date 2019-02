Os Muse deram este fim de semana início à digressão mundial em torno de "Simulation Theory", o seu último álbum, com um concerto em Houston, no Texas.

A banda norte-americana prometeu um espetáculo em grande, e cumpriu: ao longo do concerto, foi possível ver bailarinas vestidas com LEDs, um robô gigante e, claro, os lasers e efeitos especiais da praxe.

Do alinhamento fizeram parte não só os temas de "Simulation Theory" como também êxitos antigos, tais como 'Plug In Baby', 'Starlight' ou 'Knights of Cydonia', com a qual encerraram o espetáculo.

Veja um vídeo do concerto, captado por um fã: