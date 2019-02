Lady Gaga fez um discurso emocionado, ontem à noite, na cerimónia dos Óscares, agradecendo o prémio que recebeu por 'Shallow', considerada a Melhor Canção Original do Ano.

"Se estão em casa a ver isto, sentados no vosso sofá, só vos posso dizer que trabalhei muito. Trabalhei muito durante muito tempo e o importante não é ganhar. Se tiverem um sonho, lute, por ele. O importante não é a quantidade de vezes que são rejeitados, que caem ou que perdem. Importante é serem corajosos e nunca desistirem".

Lady Gaga agradeceu ainda aos coautores de 'Shallow' e a Bradley Cooper, com quem contracena em "Assim Nasce Uma Estrela" e que com ela canta 'Shallow'. "Não há outra pessoa no universo que pudesse ter cantado isto comigo. Obrigada por acreditares em nós, muito obrigada".

Também em palco, um dos coautores da canção, Mark Ronson, completou: "Quando estamos na mesma sala que esta pessoa, não precisamos de fazer muita coisa. Ela representa, ela canta, ela escreve as canções. Salve, Lady Gaga".