O baixista dos Guns N' Roses, Duff McKagan, confirmou que a banda norte-americana se encontra a trabalhar num álbum novo.

À conversa com o radialista Eddie Trunk, McKagan diz ter já escutado algum do material no qual Axl Rose tem vindo a trabalhar.

No entanto, não existe ainda uma data específica para o regresso dos Guns N' Roses ao estúdio.

"O que é divertido nos Guns N' Roses é que não falamos sobre isso. O que acontecer, aconteceu", explicou.

"Nunca fomos uma banda que tivesse um horário planeado. Já ouvi algumas coisas incríveis do Axl, cenas fixes nas quais tem estado a trabalhar. O que me deixa entusiasmado".

McKagan junta-se assim aos colegas Slash e Richard Fortus, que já tinham admitido anteriormente que os Guns N' Roses estariam a trabalhar num novo disco, o sucessor de "Chinese Democracy", de 2008.