Antecipando o brilharete de "Bohemian Rhapsody", galardoado nas categorias de Melhor Ator e Melhor Edição Sonora, entre outras, a cerimónia dos Óscares abriu com uma atuação dos Queen com Adam Lambert.

Veja-os aqui a tocar 'We Will Rock You' e 'We Are The Champions'.

Os Queen e Adam Lambert, que já atuaram em Portugal, andarão em digressão pelos Estados Unidos no próximo verão, na sequência do enorme sucesso de "Bohemian Rhapsody".