A cantora Susan Boyle, que venceu a edição de 2009 do programa de televisão "Britain's Got Talent", foi "apanhada" pelo The Sun a usar um simples fato de treino após ter sido eliminada da edição deste ano da versão norte-americana do concurso.

Boyle, cuja fortuna está avaliada em 25 milhões de euros, revelou-se "desapontada" com a eliminação, mas admitindo que "não pensava que iria ganhar".

A cantora marcou presença numa edição especial do "America's Got Talent", competindo contra estrelas de edições anteriores, como Paul Potts ou Shin Lim. "Nunca me considerei uma vencedora, sou só a Susan Boyle", acrescentou.