Teve lugar este sábado a segunda semifinal do Festival da Canção, que elegeu os quatro concorrentes que irão fazer companhia a Conan Osiris, Matay, Calema e Ana Cláudia na grande final, que se realiza em Portimão no próximo dia 2 de março.

À semelhança da primeira semifinal - onde Conan Osiris foi o mais votado pelo público e Matay obteve as preferências do júri -, o festival voltou a dividir opiniões.

Surma levou para casa os 12 pontos do júri (e 6 do público), com 'Pugna', mas foi suplantada na votação final por NBC, cujo tema 'Igual a Ti' beneficiou dos 12 pontos do público (e 10 do júri).

Os restantes semifinalistas apurados são os Madrepaz, com 'Mundo a Mudar' (6 pontos do júri, 10 do público), e Mariana Bragada, com 'Mar Doce' (8 do júri, 7 do público).

De fora ficaram Lara Laquiz (com o tema 'O Lugar'), João Couto ('O Jantar'), Dan Riverman ('Lava') e Mila Dores ('Debaixo do Luar').

Na grande final do Festival da Canção, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal continental e ilhas. Ao contrário do que sucedeu nas meias-finais, em caso de empate a votação do público prevalecerá sobre a do júri.

Veja aqui os vídeos das atuações de todos os apurados para a final do Festival da Canção: