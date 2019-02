Saiu há poucas semanas mas há muito que dava falar. “Bairro da Ponte”, o disco em que Tiago Norte, aka Stereossauro, usa samples de Amália para criar um mundo novo, entre o fado, o hip-hop e a eletrónica, é um trabalho ambicioso que não deverá ficar por aqui. Saiba mais sobre o álbum que reúne nomes como Camané, NBC, Slow J, Ana Moura, Capicua, Gisela João, Dino D' Santiago, Carlos do Carmo e Paulo de Carvalho, entre muitos outros, pelas palavras do seu “maestro” Stereossauro.

Este disco tem um elenco inacreditável de convidados de luxo. Como decidiu quem convidar? À medida que ia fazendo os temas?

É mesmo assim o processo. À medida que vou fazendo os instrumentais é que me apercebo das pessoas que ficariam ali bem. E nem estava a planear serem tantos; fui fazendo e quando olhei para trás é que vi que já estava um leque de artistas a puxar para o incrível.



Houve alguém que tenha convidado e não entre no disco?

Duas ou três pessoas mostraram imenso interesse mas, por questões de calendário, não deu para gravar nada. Mas ficou em aberto. Há pelo menos três pessoas que não puderam [participar], mas irão fazê-lo.



Já disse que este disco é apenas um “arranhar de superfície”. Vem aí uma sequela?

Sim, mas vou tentar fazer um disco bastante diferente deste. É uma coisa que me caracteriza: sempre a andar para a frente. Provavelmente terá muitos elementos em comum com este, mas espero que represente uma evolução. Que não esteja no mesmo sítio.



Mas com a mesma premissa dos samples? E para breve?

Sim, já comecei a trabalhar e a pôr algumas coisas de parte. No que diz respeito a esses samples, ainda deixei muito por onde pegar, posso sempre voltar lá!

Quanto tempo esteve “mergulhado” nos arquivos da Valentim de Carvalho?

Em boa verdade fui lá, salvo erro, três dias. Mas foram três dias a encher o saco, ou seja, sempre a passar músicas para uma pen. E depois em casa estive uns três meses a ouvir e a organizar.



O que mais o surpreendeu na escuta desses materiais, aos quais quase ninguém tem acesso?

Uma das coisas é sem dúvida ouvir a Amália a cantar a cappella. Alguns temas, como 'Com que Voz', arrepiam mesmo a cappella. Outra coisa que arrepia são as conversas que eles tinham entre takes e que ficam gravadas. São coisas muito simples, muito básicas, nada de muito profundo, como “já está por hoje, vamos para casa”. Mas ouvi-la falar com os técnicos, a dizer “esta ficou boa”, ouvir aquela conversa diária de estúdio faz-nos sentir como se estivéssemos nessas sessões. É muito fixe.



Foi muito complicado conseguir ter acesso a estes materiais?

Partiu do tema 'Verdes Anos', [cuja remistura] já tínhamos feito há algum tempo e que tinha tido bastante aceitação do público. Foi inclusive utilizado na Eurovisão e, para ser utilizado lá, tivemos de licenciá-lo. Quando fomos ter com a Valentim de Carvalho para licenciar o tema, tivemos a ideia de fazer um pouco mais - o plano era fazer um EP com algumas músicas. E eu, passados uns três dias, entreguei nove músicas já feitas. Aí pensei: “isto vai ser mais do que um EP, preciso de mais samples...”. A partir daí foi uma bola de neve.

E pela primeira vez escreveu letras, certo? Para as vozes da Ana Moura, da Gisela João e do Paulo de Carvalho...

As letras foram completamente inesperadas! Não estavam mesmo nos planos. Como se costuma dizer, a necessidade aguça o engenho. Precisava de letras para aqueles cantores, não estava a encontrar ninguém que mas escrevesse... Tentei arranjar alguém, não deu, então percebi que tinha de ser eu. [A da canção cantada com Paulo de Carvalho, 'Novo Sal', foi escrita em parceria]



Mas correu bem!

Curioso é que entretanto já me pediram outras e eu fiquei: “eh pá, isso é uma responsabilidade muito grande!”. Estas correram bem mas eu não tenho experiência nenhuma, pode ser que agora não corra nada bem! Não é como os instrumentais, que estou sempre a fazer. Agora letras, não tenho um caderno cheio delas, para dar a alguém!



Outra estreia foi na direção de vozes...

Foi uma experiência nova. Mais uma vez, tive de aprender imediatamente. “Agora estás aqui, tens de te aguentar à bomboca”. Felizmente safei-me.



Estreou-se logo a dirigir artistas como Carlos do Carmo ou Paulo de Carvalho...

Agora que me consigo afastar, fico naquela: ou estava maluco ou foi mesmo excesso de confiança, porque nem me lembrei que, ao convidar um artista destes, depois teria de o dirigir em estúdio. (risos) Mas foi muito fácil, porque todos os artistas vinham com uma abertura muito grande para participar num [disco de um] estilo que não é o seu estilo normal. Não tive de convencer ninguém a fazer nada, todos vinham com vontade de participar e explorar novas sonoridades.

Tem um orgulho especial em alguma canção?

Este disco é daqueles em que consigo achar um elemento de preferência em todas as músicas. A da Gisela ('Vento') é muito especial; foi escrita a pensar nela e foi a primeira letra que escrevi. A da Ana Moura ('Depressa Demais') é uma letra sobre a mãe, uma coisa muito pessoal. A do Camané ('Flor de Maracujá') ficou incrível, com a letra da Capicua e a maneira como os samples jogam todos uns com os outros. A do Paulo Carvalho com o Razat... A música do Slow J ('Nunca Pares') também é muito especial; quando acabou, sentimos todos que estava ali uma coisa diferente e, quando vimos o vídeo do Vasco Reis Ruivo, também sentimos que era um momento especial. Todas têm coisas muito marcantes.



As críticas têm sido muito entusiastas. Isso é gratificante?

Têm sido muito positivas e o disco foi número 1 na primeira semana! Não é para isso que trabalhamos, mas ao mesmo tempo dá-nos aquela sensação de conforto: percebo que não foi em vão que estive aquele tempo todo fechado em estúdio.



Teve receio de ter algumas reações mais negativas por parte dos puristas do fado?

Não. Mais depressa achava que teria o pessoal do hip-hop [a criticar], porque isto não é um disco de fado, é um disco de música eletrónica, influenciado pelo fado.



Quando começou a ouvir fado?

Muito tardiamente. Só com 20 e tal anos. Por ter começado a samplar o fado para instrumentais, comecei a pesquisar e a perceber que havia coisas com que me identificava muito. Entretanto já dei por mim a ouvir sem ser para samplar.



E hoje em dia já deve conhecer muita coisa?

Mais ou menos! É uma vantagem ser outsider. Posso ver com os meus olhos, sem ter demasiados tiques. Sem saber demasiadas regras, mais facilmente as posso quebrar, de consciência tranquila.

Vai apresentar o disco num concerto no Lux, em Lisboa. Estarão lá todos os convidados?

Vamos ter alguns, mas não muitos, pois é impossível conciliar as agendas todas. A solução que arranjámos foi: estaremos a tocar em formato de banda, eu e o Ride na eletrónica, com samples e gira-discos, o Nuno Oliveira, baterista dos Memória de Peixe, e Bruno Fiandeiro, da formação dos Gomo, no baixo e nas teclas. E filmámos todos os vocalistas contra um ecrã verde para podermos ter a imagem deles e manipulá-la, para de alguma maneira termos sempre a sua presença nos concertos, que terão uma forte componente vídeo, sincronizado ao segundo.

“Bairro da Ponte” já está nas lojas e nos serviços de streaming. O concerto de apresentação é no Lux, em Lisboa, a 28 de fevereiro.