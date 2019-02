O chimpanzé que acompanhou Michael Jackson durante quase 20 anos, Bubbles, terá tentado suicidar-se em 2003, pouco depois de o "Rei da Pop" ter sido formalmente acusado de abuso sexual de crianças.

A notícia é avançada pelo jornal The Times of India, que escreve que o animal foi transportado para um hospital e salvo a tempo. Hoje em dia, Bubbles tem 35 anos e vive num santuário para orangotangos e chimpanzés em Wauchula, no estado da Flórida.

Bubbles foi adotado por Michael Jackson em 1988, vivendo em Neverland - o rancho do músico, onde terá cometido os abusos de que é acusado - até 2005.

Escreve ainda o jornal que a tentativa de suicídio se terá dado quando Jackson deixou Bubbles nas mãos de um tratador de animais, depois de o animal se ter mostrado demasiado agressivo.