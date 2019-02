Realiza-se esta noite a 91ª cerimónia anual dos Óscares da Academia, que irá premiar o que de melhor se fez no cinema ao longo do último ano.

A cerimónia terá lugar no Dolby Theater, em Los Angeles, e será apresentada por várias personalidades convidadas pela Academia, após a polémica que envolveu a escolha original, o comediante Kevin Hart.

Entre estas estão nomes como Javier Bardem, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Helen Mirren ou Pharrell Williams, entre muitos outros.

Para apresentar a categoria de Melhor Filme, os eleitos foram José Andrés, Dana Carvey, Queen Latifah, John Lewis, Diego Luna, Tom Morello, Mike Myers, Trevor Noah, Amanda Stenberg, Barbra Streisand e Serena Williams

No que às atuações dizem respeito, o leque de convidados também é variado, com imediato destaque para os Queen, que subirão ao palco na companhia de Adam Lambert.

À banda britânica juntam-se os nomes de Lady Gaga e Bradley Cooper, que irão interpretar 'Shallow', o grande êxito retirado do remake de "Assim Nasce Uma Estrela" - e que está, inclusive, nomeado na categoria de Melhor Canção Original.

Jennifer Hudson também estará presente, cantando 'I'll Fight', retirado de "RBG", tal como Gillian Welch e David Rawlings, que interpretarão 'When a Cowboy Trades His Spurs for Wings', de "A Balada de Buster Scruggs". Finalmente, Bette Midler irá cantar 'The Place Where Lost Things Go', de "O Regresso de Mary Poppins".

Entre os filmes favoritos à conquista do mais cobiçado dos prémios, o de Melhor Filme, está "Roma", de Alfonso Cuarón, que terá a forte concorrência de "BlacKKKlansman", de Spike Lee, e de "Green Book - Um Guia Para a Vida", de Peter Farrelly.

"Roma" é, também, uma das películas com mais nomeações: 10, no total, tal como "A Favorita", de Yorgos Lanthimos. Nas demais categorias, destaque para a presença do ator Rami Malek na de Melhor Ator (pelo papel em "Bohemian Rhapsody"), e para a de Lady Gaga na de Melhor Atriz (por "Assim Nasce Uma Estrela").

Em Portugal, a cerimónia poderá ser acompanhada através do canal Fox, a partir das 23h30, com as habituais filmagens da passadeira vermelha.

Veja aqui os nomeados de todas as categorias:

Melhor Filme

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“A Favorita”

“Green Book - Um Guia Para a Vida”

“Roma”

“Assim Nasce Uma Estrela”

“Vice”

Melhor Realizador

Spike Lee (“BlacKkKlansman”)

Pawel Pawlikowski (“Cold War - Guerra Fria”)

Yorgos Lanthimos (“A Favorita”)

Alfonso Cuaron (“Roma”)

Adam McKay (“Vice”)

Melhor Ator

Christian Bale (“Vice”)

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)

Bradley Cooper (“Assim Nasce Uma Estrela”)

Willem Defoe (“À Porta da Eternidade”)

Viggo Mortensen (“Green Book - Um Guia Para a Vida”)

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio (“Roma”)

Glenn Close (“A Mulher”)

Olivia Colman (“A Favorita”)

Lady Gaga (“Assim Nasce Uma Estrela”)

Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”)

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali (“Green Book - Um Guia Para a Vida”)

Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”)

Sam Elliott (“Assim Nasce Uma Estrela”)

Sam Rockwell (“Vice”)

Adam Driver (“BlacKkKlansman”)

Melhor Atriz Secundária

Regina King (“Se Esta Rua Falasse”)

Amy Adams (“Vice”)

Marina De Tavira (“Roma”)

Rachel Weisz (“A Favorita”)

Emma Stone (“A Favorita”)

Argumento Adaptado

“A Balada de Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“Se Esta Rua Falasse”

“Assim Nasce Uma Estrela”

Argumento Original

“A Favorita”

“First Reformed”

“Green Book - Um Guia Para a Vida”

“Roma”

“Vice”

Filme Animado

“Incredibles 2: Os Super-Heróis”

“Ilha dos Cães”

“Mirai”

“Ralph vs A Internet”

“Homem Aranha: No Universo Aranha"

Melhor Filme Estrangeiro

“Capernaum” (Líbano)

“Cold War - Guerra Fria” (Polónia)

“Nunca Deixes de Olhar” (Alemanha)

“Roma” (México)

“Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões” (Japão)

Melhor Documentário

“Free Solo”

“Hale County This Morning This Evening”

“Minding the Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

Melhor Fotografia

“Cold War - Guerra Fria”

“A Favorita”

“Nunca Deixes de Olhar”

“Roma”

“Assim Nasce Uma Estrela”

Melhor Guarda-Roupa

“A Balada de Buster Scruggs”

“Black Panther”

“O Regresso de Mary Poppins"

“A Favorita”

“Maria, Rainha dos Escoceses”

Melhor Montagem

“BlacKkklansman”

“Bohemian Rhapsody”

“A Favorita”

“Green Book - Um Guia Para a Vida”

“Vice”

Maquilhagem e Cabelo

“Border”

“Maria, Rainha dos Escoceses”

“Vice”

Banda Sonora Original

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Se Esta Rua Falasse”

“Ilha dos Cães”

“O Regresso de Mary Poppins”

Melhor Canção Original

“All the Stars” (“Black Panther”)

“I’ll Fight” (“RBG”)

“The Place Where Lost Things Go” (“O Regresso de Mary Poppins”)

“Shallow” (“Assim Nasce Uma Estrela”)

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” (“A Balada de Buster Scruggs”)

Design

“Black Panther”

“A Favorita”

“O Primeiro Homem na Lua”

“O Regresso de Mary Poppins”

“Roma”

Edição de Som

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“O Primeiro Homem na Lua”

“Um Lugar Silencioso”

“Roma”

Mistura de Som

“Black Panther”

“Assim Nasce Uma Estrela”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

“O Primeiro Homem na Lua”

Efeitos Visuais

“Vingadores: Guerra do Infinito”

“Christopher Robin”

“O Primeiro Homem na Lua”

“Ready Player One: Jogador 1”

“Han Solo: Uma História de Star Wars”

Documentário (Curta Metragem)

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”

“Period. End of Sentence.”

Curta Metragem Animada

“Animal Behavior”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

Curta Metragem

“Detainment”

“Skin”

“Marguerite”

“Fauve”

“Mother”