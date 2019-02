Os leitores da Revolver elegeram, recentemente, as melhores canções de amor da história do heavy metal, com resultados que podem surpreender.

Se a presença de 'Love You to Death', dos Type O Negative, deve agradar aos fãs do metal - e do romance - mais gótico, a escolha de 'Closer', dos Nine Inch Nails, ou de 'This Love', dos Pantera (que ficou em primeiro lugar) pode soar mais bizarra.

Veja aqui a lista:

5. Nine Inch Nails, 'Closer'

4. Avenged Sevenfold, 'A Little Piece of Heaven'

3. Black Sabbath, 'N.I.B.'

2. Type O Negative, 'Love You to Death'

1. Pantera, 'This Love'