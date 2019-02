O cantor R. Kelly entregou-se esta sexta-feira às autoridades norte-americanas, após ter sido formalmente acusado de dez crimes de abuso sexual.

Estas acusações foram formalizadas após a procuradoria do Condado de Cook, no estado do Illinois, ter recebido uma cassete que mostra R. Kelly a abusar sexualmente de uma menor de 14 anos.

Essa cassete foi descoberta pelo advogado Michael Avenatti, que à CNN afirmou que a mesma lhe foi entregue por um indivíduo que descreve como "um denunciante", próximo de R. Kelly.

O cantor tem estado na mira das autoridades e da imprensa após ter sido publicado, no BuzzFeed, um artigo do crítico Jim DeRogatis que acusava R. Kelly de "manipular" mulheres e de manter um "culto" em sua casa.

Entretanto, várias vítimas de R. Kelly têm vindo a contar as suas próprias histórias com o cantor, ao longo dos últimos meses. Algumas participaram no documentário "Surviving R. Kelly", do canal Lifetime, que foi para o ar no início do ano.

R. Kelly deverá ser presente a um tribunal ainda este sábado. Caso seja condenado, poderá passar entre 30 a 70 anos na prisão.