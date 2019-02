Não está cheio o Coliseu de Lisboa e tamanha desfeita é, afinal, um desafio: esta não é uma noite de aclamação inevitável, do aplauso fácil e da cantoria comunitária. Não viemos todos cantar melodias de sempre cujo sentido o tempo esboroou. Apesar disso, ao cabo de duas horas de 'show', esta foi uma noite de aclamação inevitável, do aplauso fácil e da cantoria comunitária. Sinceramente. Uma noite que se fez, que Sérgio Godinho construiu, que não teve os 'picos' programados, mas os 'picos' que as canções galgaram.

Não é um desfile de sucessos, é um espetáculo pensado. Distribuídas pelo palco estão as nove letras da palavra L I B E R D A D E, conquista tão precária que não desmerece ser repisada, repetida, reforçada. Sérgio Godinho é timoneiro, voz de comando e mestre de cerimónias. Sabe ocupar o centro, sabe ceder espaço a quem o completa: Manuela Azevedo fervilhante, exultante; Camané impoluto, líquido. "Repetentes no sentido bendito do termo", como designa.

Cedo avisa que "Nação Valente", repositório do seu repertório mais recente, será devidamente complementado com o revisitar criterioso daquilo que o precede. Torna-se óbvio que há um argumento a cumprir quando o tema-título do álbum de 2018 (consultado também noutros momentos mais marcantes, como 'Mariana Pais, 21 anos', 'Artesanato', 'Tipo Contrafacção' ou 'Grão da Mesma Mó') é seguido por 'Etelvina', esplêndido resgate a "À Queima-Roupa", nascido há 45 anos, aqui em registo cabaré/vaudeville. Ou quando depois de 'Baralho de Cartas' há um 'Coro das Velhas' ("Salão de Festas", 35 anos de vigor) pronto a ser ativado - e com delirante final cacofónico.

Este é também um espetáculo que, sendo fluido, consegue incorporar dentro de si cantinhos especiais. O primeiro é partilhado com Camané, intérprete de uma "canção que muito ama", 'Balada da Rita'. Melhor ainda é 'Mariana Pais, 21 Anos': que documenta o reencontro de Sérgio Godinho (letra) com José Mário Branco (música): Camané canta imperturbável, afagado pelo piano de Filipe Raposo. 'Emboscadas', que Sérgio Godinho ofereceu a Camané ("Do Amor e dos Dias", de 2010), é defendida galhardamente pelo fadista num momento em que o primeiro descansa, sentado, observando a superação da sua criação na voz do segundo.

Bernardo Sassetti é lembrado em 'Em Dias Consecutivos', a canção de ambos incluída em "Mútuo Consentimento" (de 2011) - tremendos arranjos conferem-lhe uma sonoridade fílmica. Contrastando, 'Dancemos no Mundo', preciosa lembrança do inspirado "Lupa" (de 2000), é dedicada "a todos os emigrantes e migrantes deste mundo" e não é menos do que festiva. Da mesma leva, recebemos de braços abertos 'Bem-vindo Sr. Presidente'. 'Já Joguei ao Boxe, Já Toquei Bateria' (olá "Canto da Boca", de 1980) é uma escolha surpreendente e o arranjo 'africano' torrencial é igualmente excitante.

De vestido amarelo esvoaçante, Manuela Azevedo irrompe em palco como um furacão e junta a sua voz à de Godinho naquele 'Sopro do Coração' que é dos dois (e de Hélder Gonçalves), aqui com a luz a incidir no jogo de vozes, apenas com as cordas da guitarra de Nuno Rafael a acompanhar. A efusividade das duas vozes em 'Espectáculo' ("Campolide", 40 anos bem vividos; via "Afinidades", o 'casamento' entre Sérgio Godinho e os Clã na Expo'98) é comovente. Outro espetáculo, "Caríssimas Canções", é evocado quando o entrosado duo se entrega a 'Vampiros", de José Afonso, entre o 'western' e a fantasmagoria.

Numa sucessão de 'encores', o final é de antologia: 'Com Um Brilhozinho nos Olhos' em versão adocicada; "Lisboa Que Amanhece' ("porque estamos em Lisboa") teatral; uma 'Liberdade' (1974!) com todos em palco (a banda composta por João Cardoso - teclas; Sérgio Nascimento - bateria; Nuno Espírito Santo - baixo; Miguel Fevereiro - guitarras; Nuno Rafael - guitarras; os convidados Camané, Manuela Azevedo e Filipe Raposo) e todos de pé fora de palco. O banquete poderia ter ficado por aqui, mas um novo regresso ao palco traz o gingão 'O Homem-Fantasma' ("Pano-Cru", 1978), letra absurdamente certeira; 'O Primeiro Dia', que começa só com voz e vê a instrumentação completá-la em crescendo emocional; 'A Noite Passada', a canção com o maior coração da música portuguesa, gravada em França no ano da graça de 1972. Valente, pois claro.