O fenómeno da K-Pop continua a crescer um pouco por todo o mundo. Só em 2018, no Twitter, foram feitos mais de 5,8 mil milhões de tweets acerca deste género musical.

De acordo com essa plataforma, os 20 países onde o K-Pop teve maior expressão ao nível de publicações encontram-se sobretudo na Ásia e nas Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, França, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, México, Perú, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Vietname.

Por entre todos os grupos K-Pop há um que se destaca: os BTS. Foram eles os mais falados ao longo de todo o ano, no Twitter, e o comentário com mais 'gostos' também está relacionado com a banda: mostra o cantor J-Hope a participar no desafio 'In My Feelings', inspirado pelo tema de Drake com o mesmo nome.