O cantor Adam Lambert publicou, no Twitter, um texto onde agradece aos Queen por o terem ajudado a sair de um período "negro" na sua vida.

Lambert, que tem acompanhado a banda britânica em digressão desde 2011, explicou que sem o auxílio dos seus "colegas, amigos e família" não o teria conseguido.

"Decidi começar a compor o meu próximo álbum sozinho, de forma a não ser influenciado por mais nada além da minha paixão pela música", escreveu. "Quis fazer a música que queria, e ter o estado mental que tinha antes de a indústria ter começado a prejudicar o meu amor pela música".

O cantor revelou, também, ter contratado uma nova empresa de management e assinado por uma nova editora, de forma a ter "um novo começo".

"Houve muitas alturas em que tive de comprometer a minha visão artística, com executivos a decidir com base no dinheiro e não na arte", continuou, deixando uma mensagem aos fãs: "Vocês apoiaram-me mesmo quando me sentia desanimado".

"Estou muito orgulhoso do meu trabalho, mas estou a sair de um período negro na minha vida em que tive dúvidas acerca da minha arte, e a minha saúde mental sofreu por causa disso. Comecei a questionar-me: isto valerá a pena?".

"Foquei-me no meu trabalho e comecei a sentir-me alienado da minha vida pessoal. Estava sozinho e deprimido".

No final, Lambert anunciou um tema novo: 'Feel Something', escrito precisamente na altura em que estava a sair desse período menos positivo, e que descreve como "o ponto inicial e emocional" do seu novo álbum. Leia aqui o comunicado do cantor, na íntegra: