É um dos fenómenos no momento: "Adoro Bolos", álbum lançado discretamente no último dia de 2017, ganhou destaque ao longo do ano seguinte - em palco e fora dele - e apresentou um artista que consideraríamos a maior revelação da música nacional de 2018 (apenas "Avesso", de António Zambujo, o bateu na lista BLITZ dos 50 melhores álbuns portugueses do ano transato); já em 2019, a atuação na primeira semifinal do Festival da Canção fez com que uma 'personagem' até aí consagrada aos circuitos 'alternativos', chegasse à multidão.

Traçamos a caminhada de Conan Osiris em 9 vídeos: das primeiras aparições na televisão aos aplausos dos grandes festivais.

Janeiro de 2018. Entrevista à BLITZ. O mapa das suas referências: de Onda Choc a Amália, da kizomba às Spice Girls, de Sigur Rós a Björk

Fevereiro de 2018: Leva 'Borrego' ("A noite é uma assassina / A noite é tua inimiga / A noite não é menina / Com quem se queira casar") ao programa '5 Para a Meia Noite' da RTP, atuando em direto

Fevereiro de 2018: 'Celutitite' ("Quem quer saber da celulite? / Quer saber do seu limite para amar o céu limite? / Ninguém quer saber da celulite / Quer saber do seu limite para amar o céu limite"), num vídeo feito por um fã, acumula as primeiras visualizações no YouTube - tem hoje mais de 600 mil. Pormenor: a música de Conan Osiris é ilustrada com o clip de 'Ampulheta' de Ana Malhoa, e é assim que se eterniza na mais popular plataforma de streaming

Abril de 2018: Interpreta vários temas, entre os quais 'Adoro Bolos' e 'Ein Engel', na Antena 3

Maio de 2018: Interpreta 'Beija-Flor' para o canal "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria", de Tiago Pereira

Julho de 2018: Versão de 'A Minha Casinha', popularizada pelos Xutos & Pontapés, para um anúncio publicitário de uma operadora de telecomunicações. António Zambujo, Gisela João, Capitão Fausto, Ana Moura e Clã são outros dos artistas que participaram

Agosto de 2018: interpreta '100 Paciência' ("Eu fui à médica a ver se era encefalite / Eu fui à médica a ver se era uma hepatite / Mas não tinha solução / Eu fui à médica a ver se era espondilite / Eu fui à médica a ver se era amigdalite / Mas não tinha solução") no canal Q. O comentário mais pontuado no YouTube decreta que "este artista acaba de inventar um novo estilo de música, o fado psicadélico"

Agosto de 2018: Concerto de madrugada no festival Vodafone Paredes de Coura. Uma multidão à sua espera, como documentado pela BLITZ (reportagem intitulada "O pastor Conan Osiris e os seus borregos") e neste vídeo do Canal 180

Fevereiro de 2019: 'Telemóveis' é a canção mais votada pelo público na primeira semifinal do Festival da Canção